Фильм дня: «В центре внимания»

Фильм «В центре внимания» основан на реальном расследовании дел об изнасиловании детей священниками католической церкви, драма показывает слаженную работу журналистов, которые фактически раскрыли преступление вместо полиции.

США, 2016 год, режиссер Том МакКарти, 18+

В основу фильма легла основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители римско-католической церкви.

«В центре внимания» в 2016 году получил два Оскара за лучший фильм и лучший сценарий. Фильм действительно поднимает очень важную тему, в особенности для американцев, но и для российского зрителя картина будет интересна.

Зритель видит поэтапную, кропотливую работу журналистов, которые жертвуют всем ради своего расследования. Вместе с корреспондентами отдела «В центре внимания» зрители постепенно узнают детали секс-скандала, связанным со священниками.

Фильм не шокирует, не вгоняет в хандру. Он динамичен, несмотря на хронометраж в два часа и детективную историю. К тому же в фильме снялись великолепные актеры — Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел МакАдамс, Лив Шрайбер. Рейтинг драмы IMDb: 8.10.