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Cу-35 вооружили сверхдальнобойной ракетой Су-57

Источник:
«Известия»
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Истребитель Су-35 вооружат «длинной рукой» — сверхдальнобойными ракетами «воздух-воздух» Р-37М (РВВ-БД), позволяющими бороться с «летающими радарами» и носителями крылатых ракет.

Испытательные полеты Су-35 с Р-37М уже начались, а пробные пуски намечены на конец 2020 года. Кроме Су-35, такое же оружие получают истребители Су-57 и МиГ-31, пишут «Известия» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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Новое вооружение значительно увеличит характеристики и боевые возможности Су-35, отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

«Это позволит ему решать широкий спектр задач в разных видах боевых действий, как наступательных, так и оборонительных. Наши машины смогут поражать самолеты ДРЛО, бомбардировщики, тактическую авиацию. В любом случае уклоняться от таких ракет противнику будет значительно сложнее: у них будет очень мало времени на маневр с момента обнаружения угрозы», — пояснил генерал.

Дальность Р-37М составляет 200 километров. Ракета оснащена высокочувствительной активной головкой самонаведения и способна развивать, как пишет газета, «практически гиперзвуковую скорость».

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...