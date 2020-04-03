Два случая коронавируса диагностировали в Сибири за сутки

Диагноз коронавируса подтвердился еще у двух человек — жителей Бурятии и Иркутской области, всего за сутки зафиксирован 601 случай заболевания, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба по коронавирусу в Бурятии, на 3 апреля в республике подтвержден 31 случай заболевания. Круг контактных лиц составляет 1042 человек, все лабораторно обследованы. У шести человек имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции. В Иркутской области всего зафиксировано восемь заболевших.

Всего с начала эпидемиологического периода в Сибири зафиксировано 97 случаев заболевания COVID-19, восемь человек выздоровели. Ни одного больного не выявлено в республиках Алтай и Тыва. Больше всего зараженных в Бурятии (31) и Красноярском крае (25 человек).