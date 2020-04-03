Товары первой необходимости: что вошло в законные перечни

Премьер-министр России Михаил Мишустин после объявления нерабочей недели подписал распоряжение, устанавливающее перечни продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Что входит в список и какие важные товары исключили из перечня, действовавшего ранее?

Перечни созданы на время, пока в стране действует указ президента РФ о нерабочих днях. Изначально Владимир Путин постановил сделать нерабочей неделю: с 28 марта по 5 апреля. В четверг во ходе обращения к нации он объявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля.

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Согласно указу, в эти дни могут работать экстренные службы, медики, предприятия ЖКХ и другие организации, где остановка работы невозможна. Также работают аптеки и продовольственные магазина и производители, обеспечивающие их товарами.



В перечень продовольственных товаров первой необходимости входят 15 наименований, включающих в себя мясную продукцию, крупы, макароны, некоторые овощи. В списке почти отсутствуют фрукты, исключением являются яблоки.

Перечень продовольственных товаров первой необходимости включает:

Говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса) Куры (кроме куриных окорочков) Рыба мороженая неразделанная Масло сливочное и подсолнечное Молоко питьевое Яйца куриные Сахар-песок Соль поваренная пищевая Чай черный байховый Мука пшеничная Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки Вермишель Некоторые крупы (рис шлифованный, пшено, крупу гречневую – ядрицу) Некоторые овощи (картофель, капусту белокочанную свежую, лук репчатый, морковь) Яблоки

В перечень непродовольственных товаров входят:

Санитарно-гигиеническая маска Антисептик для рук Салфетки влажные Салфетки сухие Мыло туалетное Мыло хозяйственное Паста зубная Щетка зубная Бумага туалетная Гигиенические прокладки Стиральный порошок Подгузники детские Спички, коробок Свечи Пеленка для новорожденного Шампунь детский Крем от опрелостей детский Бутылочка для кормления Соска-пустышка Бензин автомобильный Дизельное топливо Сжиженный природный газ Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

При разработке перечня непродовольственных товаров список был больше. Туда входили и табачные изделия, и похоронные принадлежности, и печатные СМИ. Буквально перед подписанием постановления из перечня исключили: