НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Товары первой необходимости: что вошло в законные перечни

Источник:
Sibnet.ru
1183 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин после объявления нерабочей недели подписал распоряжение, устанавливающее перечни продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Что входит в список и какие важные товары исключили из перечня, действовавшего ранее?

Перечни созданы на время, пока в стране действует указ президента РФ о нерабочих днях. Изначально Владимир Путин постановил сделать нерабочей неделю: с 28 марта по 5 апреля. В четверг во ходе обращения к нации он объявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда можно выходить на улицу во время эпидемии?

Согласно указу, в эти дни могут работать экстренные службы, медики, предприятия ЖКХ и другие организации, где остановка работы невозможна. Также работают аптеки и продовольственные магазина и производители, обеспечивающие их товарами.

В перечень продовольственных товаров первой необходимости входят 15 наименований, включающих в себя мясную продукцию, крупы, макароны, некоторые овощи. В списке почти отсутствуют фрукты, исключением являются яблоки.

Перечень продовольственных товаров первой необходимости включает:

  1. Говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса)
  2. Куры (кроме куриных окорочков)
  3. Рыба мороженая неразделанная
  4. Масло сливочное и подсолнечное
  5. Молоко питьевое
  6. Яйца куриные
  7. Сахар-песок
  8. Соль поваренная пищевая
  9. Чай черный байховый
  10. Мука пшеничная
  11. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
  12. Вермишель
  13. Некоторые крупы (рис шлифованный, пшено, крупу гречневую – ядрицу)
  14. Некоторые овощи (картофель, капусту белокочанную свежую, лук репчатый, морковь)
  15. Яблоки

В перечень непродовольственных товаров входят:

  1. Санитарно-гигиеническая маска
  2. Антисептик для рук
  3. Салфетки влажные
  4. Салфетки сухие
  5. Мыло туалетное
  6. Мыло хозяйственное
  7. Паста зубная
  8. Щетка зубная
  9. Бумага туалетная
  10. Гигиенические прокладки
  11. Стиральный порошок
  12. Подгузники детские
  13. Спички, коробок
  14. Свечи
  15. Пеленка для новорожденного
  16. Шампунь детский
  17. Крем от опрелостей детский
  18. Бутылочка для кормления
  19. Соска-пустышка
  20. Бензин автомобильный
  21. Дизельное топливо
  22. Сжиженный природный газ
  23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

При разработке перечня непродовольственных товаров список был больше. Туда входили и табачные изделия, и похоронные принадлежности, и печатные СМИ. Буквально перед подписанием постановления из перечня исключили:

  1. Автозапчасти (шины, покрышки и другие)
  2. Оборудование электрическое
  3. Кабельная продукция
  4. Бытовые приборы
  5. Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
  6. Товары для сада и огорода
  7. Строительные и отделочные материалы и инструменты
  8. Противопожарные товары
  9. Печатные СМИ
  10. Похоронные принадлежности
  11. Очки и линзы (а также их части)
  12. Табачная продукция
  13. Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты

Тема: Распространение коронавируса
Disney перенес премьеры: когда выйдут фильмы Marvel?
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
Банки сократили число работающих отделений
Власти Хакасии разрешили прогулки с детьми
смотреть все
Экономика #Продукты #COVID19 #Потребитель
КАРТИНА ДНЯ
•
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
•
Летняя жара спасет Россию от коронавируса
•
Голикова объяснила запрет на вывоз россиян из-за рубежа
•
«Вектор» разработал шесть прототипов вакцин от коронавируса
Подробности
•
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
•
Регионы Сибири приняли решения по объему ограничений
•
Магазинное молоко: какое настоящее?
•
Одна на всех: как транспортируют больных COVID-19
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Приостановлено авиасообщение между Алтаем и Москвой
Сибирь 05.04.2020 14:20
Ростелеком поможет бизнесу перейти на удаленную работу
Сибирь 05.04.2020 03:37
Хостел разместился в овощехранилище: суды не помогают
Сибирь 04.04.2020 18:23
Глава «Вектора» оценил искусственное происхождение SARS-CoV-2
Сибирь 04.04.2020 17:37
Самое популярное
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
88838
Число заболевших коронавирусом на Алтае почти удвоилось
12425
Жители Хакасии массово нарушают режим самоизоляции
8547
«Заражение»: как создатели фильма увидели будущее?
7646
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Доктор Проценко рассказал о нетипичном Covid-19 в России
•
Летняя жара спасет Россию от коронавируса
•
Голикова объяснила запрет на вывоз россиян из-за рубежа
•
«Вектор» разработал шесть прототипов вакцин от коронавируса
Как это работает
•
Жиросжигающие тренировки дома: обзор приложений
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Черный чай: что находится внутри пакетика?
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
77
Путин спасет цены на нефть
70
Запад отказался ослаблять санкции в условиях пандемии
66
Путин продлил выходные до 30 апреля
64
Первые штрафы за нарушение изоляции выписали в России
58