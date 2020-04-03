Товары первой необходимости: что вошло в законные перечни

Премьер-министр России Михаил Мишустин после объявления нерабочей недели подписал распоряжение, устанавливающее перечни продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Что входит в список и какие важные товары исключили из перечня, действовавшего ранее?
Перечни созданы на время, пока в стране действует указ президента РФ о нерабочих днях. Изначально Владимир Путин постановил сделать нерабочей неделю: с 28 марта по 5 апреля. В четверг во ходе обращения к нации он объявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля.
Согласно указу, в эти дни могут работать экстренные службы, медики, предприятия ЖКХ и другие организации, где остановка работы невозможна. Также работают аптеки и продовольственные магазина и производители, обеспечивающие их товарами.
В перечень продовольственных товаров первой необходимости входят 15 наименований, включающих в себя мясную продукцию, крупы, макароны, некоторые овощи. В списке почти отсутствуют фрукты, исключением являются яблоки.
Перечень продовольственных товаров первой необходимости включает:
- Говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса)
- Куры (кроме куриных окорочков)
- Рыба мороженая неразделанная
- Масло сливочное и подсолнечное
- Молоко питьевое
- Яйца куриные
- Сахар-песок
- Соль поваренная пищевая
- Чай черный байховый
- Мука пшеничная
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
- Вермишель
- Некоторые крупы (рис шлифованный, пшено, крупу гречневую – ядрицу)
- Некоторые овощи (картофель, капусту белокочанную свежую, лук репчатый, морковь)
- Яблоки
В перечень непродовольственных товаров входят:
- Санитарно-гигиеническая маска
- Антисептик для рук
- Салфетки влажные
- Салфетки сухие
- Мыло туалетное
- Мыло хозяйственное
- Паста зубная
- Щетка зубная
- Бумага туалетная
- Гигиенические прокладки
- Стиральный порошок
- Подгузники детские
- Спички, коробок
- Свечи
- Пеленка для новорожденного
- Шампунь детский
- Крем от опрелостей детский
- Бутылочка для кормления
- Соска-пустышка
- Бензин автомобильный
- Дизельное топливо
- Сжиженный природный газ
- Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)
При разработке перечня непродовольственных товаров список был больше. Туда входили и табачные изделия, и похоронные принадлежности, и печатные СМИ. Буквально перед подписанием постановления из перечня исключили:
- Автозапчасти (шины, покрышки и другие)
- Оборудование электрическое
- Кабельная продукция
- Бытовые приборы
- Компьютерное, электронное и оптическое оборудование
- Товары для сада и огорода
- Строительные и отделочные материалы и инструменты
- Противопожарные товары
- Печатные СМИ
- Похоронные принадлежности
- Очки и линзы (а также их части)
- Табачная продукция
- Упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты