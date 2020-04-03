Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Зрители обратили внимание, что время на наручных часах президента России Владимира Путина во время обращения к россиянам не совпадало со временем трансляции. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это технической накладкой.

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном [видеозаписи]», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Пескова.

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Зрители заметили, что трансляция обращения началась в 16.55 мск, а на часах президента было около 16.00.

В своем обращении Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. За этот период будет сохранена заработная плата, сказал президент. При этом он не исключил сокращения срока нерабочих дней при изменении ситуации к лучшему.

Глава государства также подчеркнул, что органы власти, аптеки, магазины должны продолжать работу. По его словам, регионам страны предоставлены дополнительные полномочия по введению режимов для борьбы с инфекцией, а полномочные представители будут контролировать работу субъектов федерации.