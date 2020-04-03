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Трамп назвал медпомощь из России чрезвычайно любезным жестом

Источник:
ТАСС
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Фото: © Gage Skidmore

Белый дом считает чрезвычайно любезным жестом передачу Россией американской стороне медицинской помощи для борьбы с распространением нового коронавируса, заявил президент США Дональд Трамп.

«Считаю, что это весьма любезно. Мы тоже помогаем другим странам. <...> Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента [России Владимира] Путина. Я мог сказать: "спасибо, не стоит" или [просто] "спасибо". Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: "беру"», — сказал Трамп.

Его попросили уточнить, запрашивали ли США эту помощь России или просто приняли ее. «Мы принимаем ее. Это было очень хорошее предложение президента Путина. Я с ним беседовал на днях, я вам говорил [об этом]. У них было избыточное медицинское оборудование. Я приму это!» — отметил Трамп. Он напомнил, что США недавно принимали медицинскую помощь и из Китая.

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У Трампа поинтересовались, последует ли отправка из России дополнительных грузов медицинской помощи Соединенным Штатам. «Думаю, он бы сделал это, если бы мы попросили. Он был весьма любезен. Это была часть беседы. Он предложил, сказал, что у них есть это», — сказал в ответ Трамп, имея в виду Путина.

По словам Трампа, его не беспокоит, как будет его решение воспринято и какие может вызвать последствия в информационном поле. «Он [Путин] предложил высококачественные медицинские принадлежности, которые я принял. Это может спасти множество жизней. Я такое приму в любой день», — подчеркнул американский лидер.

Тема: Распространение коронавируса
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