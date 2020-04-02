Родившая ребенка женщина заразилась коронавирусом на Алтае

Четвертой инфицированной коронавирусом жительницей Алтайского края стала женщина, родившая накануне ребенка в Барнауле, сообщил оперштаб края по коронавирусу.

«Заболевшая женщина накануне родила ребёнка в Родильном доме "Городская больница №11" города Барнаула. Мама переведена в "Городскую больницу №5 Барнаула", за ребенком осуществляется непрерывное наблюдение медперсоналом роддома», – сказано в сообщении.

В инфекционной больнице также находится жительница края, заразившаяся в Доминикане и ее супруг, а также контактировавший с ними третий заболевший. По информации Минздрава Алтайского края, состояние всех четверых больных удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц.

Уточняется, что у всех четверых положительный результат анализа подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».