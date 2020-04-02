Полицейский в Приангарье бегом догнал машину нарушителя. ВИДЕО

Полицейские в Иркутской области пытались остановить нарушителя за рулем. На одном из участков сотрудник ДПС бегом догнал машину, на ходу прыгнул в салон и остановил автомобиль, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
«В районе поселка Трактовый Зиминского района Иркутской области по дороге двигалась иномарка, совершавшая опасные маневры. Автолюбители, наблюдавшие за ним, предположили, что водитель пьян, и сообщили об этом в полицию», — сообщила пресс-служба.
Вскоре инспекторы ДПС обнаружили машину предполагаемого нарушителя и попытались ее остановить. Но нарушитель не реагировал на требования об остановке, а напротив, увеличил скорость и продолжил движение. Он грубо нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.
Воспользовавшись моментом, когда водитель значительно снизил скорость, старший лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал автомобиль нарушителя. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в салон преследуемой машины и остановил авто.
За рулем находился пьяный местный житель. Ранее мужчину привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.