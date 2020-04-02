Полицейский в Приангарье бегом догнал машину нарушителя. ВИДЕО

Полицейские в Иркутской области пытались остановить нарушителя за рулем. На одном из участков сотрудник ДПС бегом догнал машину, на ходу прыгнул в салон и остановил автомобиль, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«В районе поселка Трактовый Зиминского района Иркутской области по дороге двигалась иномарка, совершавшая опасные маневры. Автолюбители, наблюдавшие за ним, предположили, что водитель пьян, и сообщили об этом в полицию», — сообщила пресс-служба.

<br>

Вскоре инспекторы ДПС обнаружили машину предполагаемого нарушителя и попытались ее остановить. Но нарушитель не реагировал на требования об остановке, а напротив, увеличил скорость и продолжил движение. Он грубо нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Погоню со стрельбой устроил экипаж ГИБДД. ВИДЕО

Воспользовавшись моментом, когда водитель значительно снизил скорость, старший лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал автомобиль нарушителя. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в салон преследуемой машины и остановил авто.

За рулем находился пьяный местный житель. Ранее мужчину привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.