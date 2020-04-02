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Сообщения о комендантском часе в Новосибирске оказались фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Информация о комендантском часе и перекрытии въездов на территорию Новосибирской области не соответствует действительности, сообщил региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

По информации штаба, в мессенджерах и социальных сетях распространяют сообщения, что на территории региона введен комендантский час, в Колыванском, Новосибирском районах и других населенных пунктах области ограничен въезд и выезд.

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Также популярны фейки о том, что пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализируют в Куйбышевскую ЦРБ, а администрации районов Новосибирска раздают «наборы для борьбы с коронавирусом».

«Все эти сообщения не соответствуют действительности», — предупредил штаб.

В среду мэрия Новосибирска опровергла сообщения, рассылаемые в мессенджерах о выдаче наборов для самоизоляции. Якобы администрации районов выдают всем желающим мыло, спирт и брошюры «Самоизоляция, как источник самопознания». «Информация не соответствует действительности. Выдача подобных наборов не осуществляется», — отметили в мэрии.

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