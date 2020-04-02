НАВЕРХ

Wink составил рейтинг самых популярных в изоляции фильмов

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Фото: © Sibnet.ru
Видеосервис Wink составил рейтинг просмотров за первую неделю (23–29 марта) после усиления мер по борьбе с инфекцией. Просмотр ТВ, а также фильмов и сериалов в условиях самоизоляции россиян вырос в разы.

Телесмотрение с началом карантина выросло в три раза, главным образом за счет увеличения просмотра телеканалов в дневное время. Больше стали смотреть новости, выросла популярность образовательных и познавательных каналов. Время просмотра пяти телеканалов о культуре и искусстве, бесплатный доступ к которым открыл Ростелеком, выросло в восемь раз.

Потребление фильмов, сериалов, мультфильмов из видеотеки сервиса Wink увеличилось в 10 раз с учетом бесплатного контента. Быстрее всего увеличивается просмотр детского контента: и развлекательного, и познавательного. В то же время значительно активнее (в 2,5 раза) стали заказывать и платный контент, это, как правило, последние киноблокбастеры.

Топ-5 российское кино:

«Вторжение» (2019);
«Холоп»;
«Ржев»;
«Текст»;
«Сестренки».

Топ-5 российские сериалы:

«Корни»;
«Содержанки»;
«Филатов»;
«Молодежка»;
«Кухня».

Топ-5 мультфильмы:

«Маша и Медведь»;
«Холодное сердце-2»;
«Королевские каникулы»;
«Пушистый шпион»;
«Трое из Простоквашино».

Топ-5 зарубежное кино:

«Бладшот»;
«Заражение»;
«Знамение»;
«Нулевой пациент»;
«Паразиты».

Топ-5 зарубежные сериалы:

«Папик»;
«Сопрано» (в переводе Гоблина);
«Друзья»;
«Новый Папа»;
«Теория Большого взрыва» (в переводе Кураж-Бамбей).

Что такое бесплатный Wink



#Wink
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома

Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты.

В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их коллекций. 


Еще по теме
Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Ария»
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
Абоненты интерактивного ТВ Ростелекома получили бесплатное кино
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
смотреть все
Новости #Wink #Кинематограф #Мир ТВ
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Wink составил рейтинг самых популярных в изоляции фильмов
Потребление фильмов, сериалов, мультфильмов из видеотеки сервиса Wink в условиях самоизоляции россиян увеличилось в десять раз.
info.sibnet.ru
#Wink
Wink покажет эксклюзивный онлайн-концерт группы «Ария»
Эпидемия коронавируса прервала концертный тур «Арии», поэтому группа решила встретиться с поклонниками дистанционно с помощью цифрового видеосервиса Wink.
 info.sibnet.ru
#Интернет
Ростелеком открыл доступ к сервису «Лицей» за 1 рубль
Акция Ростелекома направлена на поддержку школьников, вынужденных перейти на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
 info.sibnet.ru
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Пока российские школьники сидят на вынужденных каникулах, мы испытали «Ростелеком Лицей», чтобы выяснить все плюсы и минусы дистанционного образования в этом сервисе.
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
31 марта
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
27 марта
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
21 марта
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
19 марта
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
 Смотреть все