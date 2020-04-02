Wink составил рейтинг самых популярных в изоляции фильмов

Видеосервис Wink составил рейтинг просмотров за первую неделю (23–29 марта) после усиления мер по борьбе с инфекцией. Просмотр ТВ, а также фильмов и сериалов в условиях самоизоляции россиян вырос в разы.

Телесмотрение с началом карантина выросло в три раза, главным образом за счет увеличения просмотра телеканалов в дневное время. Больше стали смотреть новости, выросла популярность образовательных и познавательных каналов. Время просмотра пяти телеканалов о культуре и искусстве, бесплатный доступ к которым открыл Ростелеком, выросло в восемь раз.

Потребление фильмов, сериалов, мультфильмов из видеотеки сервиса Wink увеличилось в 10 раз с учетом бесплатного контента. Быстрее всего увеличивается просмотр детского контента: и развлекательного, и познавательного. В то же время значительно активнее (в 2,5 раза) стали заказывать и платный контент, это, как правило, последние киноблокбастеры.

Топ-5 российское кино:

«Вторжение» (2019);

«Холоп»;

«Ржев»;

«Текст»;

«Сестренки».

Топ-5 российские сериалы:

«Корни»;

«Содержанки»;

«Филатов»;

«Молодежка»;

«Кухня».

Топ-5 мультфильмы:

«Маша и Медведь»;

«Холодное сердце-2»;

«Королевские каникулы»;

«Пушистый шпион»;

«Трое из Простоквашино».

Топ-5 зарубежное кино:

«Бладшот»;

«Заражение»;

«Знамение»;

«Нулевой пациент»;

«Паразиты».

Топ-5 зарубежные сериалы:

«Папик»;

«Сопрано» (в переводе Гоблина);

«Друзья»;

«Новый Папа»;

«Теория Большого взрыва» (в переводе Кураж-Бамбей).

Что такое бесплатный Wink



#Wink Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома

Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты.

В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их коллекций.