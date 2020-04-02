Wink составил рейтинг самых популярных в изоляции фильмов

Видеосервис Wink составил рейтинг просмотров за первую неделю (23–29 марта) после усиления мер по борьбе с инфекцией. Просмотр ТВ, а также фильмов и сериалов в условиях самоизоляции россиян вырос в разы.
Телесмотрение с началом карантина выросло в три раза, главным образом за счет увеличения просмотра телеканалов в дневное время. Больше стали смотреть новости, выросла популярность образовательных и познавательных каналов. Время просмотра пяти телеканалов о культуре и искусстве, бесплатный доступ к которым открыл Ростелеком, выросло в восемь раз.
Потребление фильмов, сериалов, мультфильмов из видеотеки сервиса Wink увеличилось в 10 раз с учетом бесплатного контента. Быстрее всего увеличивается просмотр детского контента: и развлекательного, и познавательного. В то же время значительно активнее (в 2,5 раза) стали заказывать и платный контент, это, как правило, последние киноблокбастеры.
Топ-5 российское кино:
«Вторжение» (2019);
«Холоп»;
«Ржев»;
«Текст»;
«Сестренки».
Топ-5 российские сериалы:
«Корни»;
«Содержанки»;
«Филатов»;
«Молодежка»;
«Кухня».
Топ-5 мультфильмы:
«Маша и Медведь»;
«Холодное сердце-2»;
«Королевские каникулы»;
«Пушистый шпион»;
«Трое из Простоквашино».
Топ-5 зарубежное кино:
«Бладшот»;
«Заражение»;
«Знамение»;
«Нулевой пациент»;
«Паразиты».
Топ-5 зарубежные сериалы:
«Папик»;
«Сопрано» (в переводе Гоблина);
«Друзья»;
«Новый Папа»;
«Теория Большого взрыва» (в переводе Кураж-Бамбей).
Что такое бесплатный Wink
Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты.
В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их коллекций.