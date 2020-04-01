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Изоляция в картинках: коронавирус и пострадавшие собаки

Источник:
Sibnet.ru
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Введение в Москве, а затем и в регионах России режимов самоизоляции стало для жителей страны поводом посмеяться. Пользователи соцсетей и мессенджеров активно делятся забавными картинками с самоиронией на тему карантина и непобедимой российской находчивости в стремлении обойти запреты.

Власти многих регионов страны ввели режим самоизоляции. Среди предписаний — запрет выходить на улицу без уважительной причины. А к таким относятся поход в продуктовый магазин и выгул домашних животных.

Собаки, по мнению пользователей Сети, стали надеждой россиян на глоток свежего воздуха, а возможные стычки с полицией больше веселят, а не пугают людей. Заботливые граждане, между тем, советуют хорошие способы добровольно остаться дома.

Фото: © скриншот со страницы в Twitter @molotchino


Фото: © телеграм-канал "гиг пиг ниг"

Фото: © фото со страницы Станислава Белобородова в Facebook

Фото: © телеграм-канал "Гиг пиг ниг"

Фото: © со страницы @ Ilya Yashin в Twitter

Фото: © телеграм-канал "Кофе с молотком"

Фото: © скриншот со страницы @Anthony Uly

Фото: © телеграм-канал "гиг пиг ниг"
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Топ комментариев

fermer22

Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...

corrector

А нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?

Иркут 69

Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍

Muzykant

Да везде так,в аптеках нет.Жена сама шила,без маски работать продавцом нельзя,а где возьмёшь никого не...

лачинов

Да уже показали, и не раз. За что все жители России вам очень благодарны. Раз уж вы, такие ответственные,...