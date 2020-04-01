Изоляция в картинках: коронавирус и пострадавшие собаки

Введение в Москве, а затем и в регионах России режимов самоизоляции стало для жителей страны поводом посмеяться. Пользователи соцсетей и мессенджеров активно делятся забавными картинками с самоиронией на тему карантина и непобедимой российской находчивости в стремлении обойти запреты.

Власти многих регионов страны ввели режим самоизоляции. Среди предписаний — запрет выходить на улицу без уважительной причины. А к таким относятся поход в продуктовый магазин и выгул домашних животных.

Собаки, по мнению пользователей Сети, стали надеждой россиян на глоток свежего воздуха, а возможные стычки с полицией больше веселят, а не пугают людей. Заботливые граждане, между тем, советуют хорошие способы добровольно остаться дома.

Фото : © скриншот со страницы в Twitter @molotchino



Фото : © телеграм-канал "гиг пиг ниг"

Фото : © фото со страницы Станислава Белобородова в Facebook

Фото : © телеграм-канал "Гиг пиг ниг"

Фото: © со страницы @ Ilya Yashin в Twitter



Фото : © телеграм-канал "Кофе с молотком"

Фото : © скриншот со страницы @Anthony Uly