Омский министр здравоохранения уволился в разгар пандемии

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков после оперативного совещания по ситуации с коронавирусом во вторник принял решение покинуть пост, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Вьюшков оставил занимаемую должность, однако причины его поступка пока не комментируются, пишет «Российская газета» со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава.

За сутки число омичей с подтвержденной коронавирусной инфекцией выросло на пять человек. Сейчас в регионе восемь зараженных, один в тяжелом состоянии. Со среды в Омской области введен особый режим изоляции.

Бывший главврач Омского онкологического диспансера Дмитрий Вьюшков возглавлял региональное министерство здравоохранения с декабря 2018 года. Ожидается, что имя его преемника назовут в четверг.