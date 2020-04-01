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Глава Кузбасса «разогнал» торговый центр

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв посетил торговый центр в Новокузнецке и потребовал от всех работников и посетителей разойтись из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, соответствующее видео размещено в Instagram.

Цивилёв в среду побывал в ТЦ «Сити Молл». Он увидел, что некоторые магазины не закрылись, жестко на это отреагировал.

«Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно…, вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть! Вам 15 минут на это. Всех посетителей из магазина убрать!» — возмутился губернатор.

В своем аккаунте Цивилёв рассказал, что нашел много нарушений, «в некоторых случаях пришлось немедленно останавливать торговлю и закрывать доступ в торговые залы, чтобы предотвратить возможное заражение людей». Он добавил, что предприятия, не выполнившие распоряжение о приостановке работы, будут закрыты по суду в течение дня.

31 марта в Кузбассе, как и практически по всей России, введен режим самоизоляции из-за коронавируса. С начала эпидемии в регионе было зафиксировано три случая заражения COVID-19, двое пациентов уже выздоровели.

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