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Москвич заразил четырех омичей коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил семью из четырех человек коронавирусом, сообщил губернатор области Александр Бурков.

Медики подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» первым трем людям 28 марта, а во вторник, 31 марта, стало известно еще о пяти случаях заражения. Один пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации.

«Первые заболевшие привезли инфекцию из Арабских Эмиратов. Остальные за границу не выезжали. Семья из четырех человек заразилась от своего родственника из Москвы. Он погостил и уехал, а они теперь в больнице», — цитирует БурковаРИА Новости.

По информации оперативного штаба на 1 апреля, под наблюдением врачей на дому находятся более 7,1 тысячи жителей области, сняты с карантина более 2,1 тысячи человек. В стационаре инфекционной больницы в Омске находятся 25 человек.

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