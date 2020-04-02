НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Тоня против всех»

Источник:
Sibnet.ru
110 0
Фото: © кадр из фильма

Спортивная драма «Тоня против всех» основана на реальной истории американской фигуристки Тони Хардинг, фильм рассказывает про самый яркий и скандальный эпизод ее жизни.

США, 2017 год, режиссер Крэйг Гиллеспи, 18+

Сюжет фильма вмещает несколько этапов жизни спортсменки. Хардинг пришлось нелегко: сначала тяжелое детство с грозной матерью, потом тяжелая юность, ранний брак с проходимцем и неудачи на соревнованиях из-за заниженных судьями оценок.

Но кульминацией в этой истории станет один из самых громких спортивных скандалов, когда план запугать конкурентку на соревнованиях внезапно вышел из-под контроля.

В роли скандальной спортсменки Марго Робби. Миловидная актриса перевоплотилась в картине до неузнаваемости. Робби показала дерзкую, жесткую, упрямую девушку, которая готова драться за справедливость, в то же время актрисе удалось передать глубину внутренних переживаний героини, ведь глубоко в душе она была ранена и обижена на весь мир.

Фильм впечатляет своим сочетанием документальности и драмы. Личность Тони Хардинг действительно на слуху, ведь она стала второй женщиной в истории после Мидори Ито и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях.

Заслуги фильма подтверждает премия «Оскар», Робби на ней была представлена в номинации «Лучшая женская роль», но тогда награду отдали Френсис МакДорманд за «Три билборда». «Тоня против всех» в итоге получил «Оскара» благодаря роли второго плана — актрисе Эллисон Джени, сыгравшей в картине мать спортсменки.

Рейтинг картины на агрегаторе IMDb: 7.50.

Еще по теме
Фильм дня: «Нелюбовь»
Фильм дня: «На грани»
Фильм дня: «Молчание ягнят»
Фильм дня: «Пассажир»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Владимир Путин перешел на удаленку
•
Находящиеся на карантине будут вести дневник здоровья
•
Коронавирус передается половым путем
•
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
Как это работает
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Справки и причины: когда выходить на улицу можно?
Сибирь 01.04.2020 20:21
Омский министр здравоохранения уволился в разгар пандемии
Сибирь 01.04.2020 18:40
Глава Кузбасса «разогнал» торговый центр
Сибирь 01.04.2020 18:24
Москвич заразил четырех омичей коронавирусом
Сибирь 01.04.2020 18:22
Самое популярное
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
33452
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
12100
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
11041
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
8878
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Владимир Путин перешел на удаленку
•
Находящиеся на карантине будут вести дневник здоровья
•
Коронавирус передается половым путем
•
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
Подробности
•
Справки и причины: когда выходить на улицу можно?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол
•
Принудительная самоизоляция: какие чрезвычайные режимы бывают
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия отправила в США самолет с оборудованием и масками
59
Россия представила препарат для лечения коронавируса
52
Трамп обсудит с Путиным отмену санкций и нефтяные цены
51
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
47
Рубль обрушился после новостей про карантин
31