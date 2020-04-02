Фильм дня: «Тоня против всех»

Спортивная драма «Тоня против всех» основана на реальной истории американской фигуристки Тони Хардинг, фильм рассказывает про самый яркий и скандальный эпизод ее жизни.

США, 2017 год, режиссер Крэйг Гиллеспи, 18+

Сюжет фильма вмещает несколько этапов жизни спортсменки. Хардинг пришлось нелегко: сначала тяжелое детство с грозной матерью, потом тяжелая юность, ранний брак с проходимцем и неудачи на соревнованиях из-за заниженных судьями оценок.



Но кульминацией в этой истории станет один из самых громких спортивных скандалов, когда план запугать конкурентку на соревнованиях внезапно вышел из-под контроля.

В роли скандальной спортсменки Марго Робби. Миловидная актриса перевоплотилась в картине до неузнаваемости. Робби показала дерзкую, жесткую, упрямую девушку, которая готова драться за справедливость, в то же время актрисе удалось передать глубину внутренних переживаний героини, ведь глубоко в душе она была ранена и обижена на весь мир.

Фильм впечатляет своим сочетанием документальности и драмы. Личность Тони Хардинг действительно на слуху, ведь она стала второй женщиной в истории после Мидори Ито и первой американкой, выполнившей тройной аксель на соревнованиях.



Заслуги фильма подтверждает премия «Оскар», Робби на ней была представлена в номинации «Лучшая женская роль», но тогда награду отдали Френсис МакДорманд за «Три билборда». «Тоня против всех» в итоге получил «Оскара» благодаря роли второго плана — актрисе Эллисон Джени, сыгравшей в картине мать спортсменки.



Рейтинг картины на агрегаторе IMDb: 7.50.