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Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/anna_kasterova

Жена хоккеиста Евгения Малкина Анна Кастерова объяснила, почему он получил гражданство США, и описала его и свои эмоции от травли, которая началась после того, как эта информация стала известной.

В прошлом году стало известно, что Малкин, выступающий в НХЛ за «Питтсбург Пингвинс», имеет паспорт гражданина США. Эта новость вызвала всплеск комментариев, большинство из которых были негативными.

«Он подрасстроился, я тоже. (...) Началось: "А, америкос!" Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес», — сказала Кастерова в интервью «Чемпионат.com».

Она добавила, что Малкин — патриот, который любит свою страну, занимается благотворительностью и «всегда приезжает на сборы».

Кастерова объяснила, что паспорт муж получил ради нее. «В этом была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать все оперативно», — рассказала она.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

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