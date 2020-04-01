Алтай запустил первые авиарейсы в высокогорья

Республика Алтай возобновила авиарейсы внутри региона, первый самолет в среду, 1 апреля, вылетел в высокогорный Кош-Агач, в четверг первый рейс будет запущен в Усть-Коксу, сообщили региональные власти.

Полеты выполняет авиакомпания «Сибирская легкая авиация» (ООО «СиЛА») на самолетах L-410 вместимостью до 15 человек. Время в пути составляет около часа по каждому маршруту.

«До открытия авиарейсов в указанные райцентры можно было добраться только на автотранспорте. Расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача превышает 450 км, до Усть-Коксы – почти 400 км. Время в пути на автомобиле занимает порядка семи часов. Внутренние рейсы субсидируются из республиканского бюджета, чтобы цена на билеты была доступнее для жителей», – прокомментировал глава региона Олег Хорохордин.

Стоимость билета из Горно-Алтайска до Кош-Агача – от 2,7 тысяч рублей, до Усть-Коксы – от 2,2 тыс. рублей. С собой пассажир сможет провезти до 10 килограммов багажа.

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В апреле-мае рейсы будут выполняться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу – до Кош-Агача, во вторник, четверг и субботу – до Усть-Коксы. В летний период рейсы будут выполняться ежедневно. Расписание опубликовано на сайте аэропорта.

Сейчас из аэропорта Горно-Алтайска осуществляются авиарейсы до Москвы (авиакомпания S7 – три раза в неделю), до Новосибирска (S7 – один раз в неделю), Екатеринбурга («РусЛайн» – два раза в неделю).

Также сегодня авиакомпания «СиЛА» возобновила рейсы до Красноярска, они будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и в воскресение. С мая авиакомпания «ЮВТ Аэро» планирует дважды в неделю выполнять рейсы по маршруту Горно-Алтайск – Омск – Казань. Также в этом году запланировано увеличение рейсов на московское направление.