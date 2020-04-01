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Школьники Улан-Удэ начнут дистанционное обучение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школьники Улан-Удэ начнут дистанционное обучение с 6 апреля. Для этого в конце марта в каждом классе провели мониторинг на наличие гаджетов у каждого ребенка, сообщило городское управление по образованию.

Каждая школа выбирает тот или иной образовательный ресурс из перечня федеральных образовательных платформ, рекомендованные Минпросвещения России.

Дети, у которых отсутствует компьютер, планшет, которые не смогут заниматься на образовательных платформах, будут получать домашнее задание через электронный журнал или родительскую группу в мессенджере, или по звонку учителя.

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В связи с распространением коронавирусной инфекции, российские школьники сидят на вынужденных каникулах. Уроки онлайн — единственный способ готовиться к экзаменам и улучшать успеваемость.

«Ростелеком Лицей»снизил стоимость подписки до символического 1 рубля в месяц — это специальная акция для родителей школьников в условиях национального карантина. Подключиться к сервису по такой цене можно до 30 апреля. Также обучающие видео доступны бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.

«Ростелеком Лицей» предлагает услуги электронного обучения для детей с 1 по 11 класс. Его главная страница — это витрина, где есть готовые уроки, задания, тесты, тренажеры, курсы, конспекты, обучающие видео и даже мультфильмы.

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