Школьники Улан-Удэ начнут дистанционное обучение с 6 апреля. Для этого в конце марта в каждом классе провели мониторинг на наличие гаджетов у каждого ребенка, сообщило городское управление по образованию.

Каждая школа выбирает тот или иной образовательный ресурс из перечня федеральных образовательных платформ, рекомендованные Минпросвещения России.

Дети, у которых отсутствует компьютер, планшет, которые не смогут заниматься на образовательных платформах, будут получать домашнее задание через электронный журнал или родительскую группу в мессенджере, или по звонку учителя.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, российские школьники сидят на вынужденных каникулах. Уроки онлайн — единственный способ готовиться к экзаменам и улучшать успеваемость.

«Ростелеком Лицей»снизил стоимость подписки до символического 1 рубля в месяц — это специальная акция для родителей школьников в условиях национального карантина. Подключиться к сервису по такой цене можно до 30 апреля. Также обучающие видео доступны бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.