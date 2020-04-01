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Власти Читы призвали горожан оставить бездомных собак голодными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Естественная убыль агрессивных бездомных собак в Чите произойдет, если горожане перестанут их подкармливать, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Комитет городского хозяйства администрации города Читы призывает граждан прекратить кормление безнадзорных животных для естественного уменьшения их численности, а также ответственно походить к вопросам заведения собак и не бросать их на улице в случае отказа от дальнейшего содержания», — предупредило ведомство.

Бездомные собаки стали проблемой для читинцев. Так, в марте бродячие собаки напали на главу Черновского района Читы Василия Турсабаева, когда он проводил осмотр площадки с мусорными баками. Чиновник благополучно отбился.

Проблема бродячих собак актуальна и для других регионов Сибири. В марте в Красноярске животные напали на девятилетнюю девочку, повалили на землю и искусали. Малышку увезли в больницу.

В январе восьмилетняя девочка в Иркутске подверглась нападению собак и также оказалась в больнице. А в Улан-Удэ бродячие собаки напали на первоклассника, возвращавшегося домой из школы. Животные сильно покусали ребенка, ему пришлось делать экстренную операцию.

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