Гении медицины: лучшие российские сериалы про врачей

Точный диагноз и решение врачебной комиссии не нужны талантливому доктору, чтобы молниеносно принять решение и спасти жизнь пациенту, но так бывает только в фильмах. Мы собрали российские сериалы, где главный герой — доктор от Бога, а случай каждого пациента уникален и сложен.

В России несколько десятков комедийных и драматичных сериалов про медиков. Чаще всего в сюжете таких историй показывают разных специалистов — от гениальных и талантливых докторов до завистливых и непрофессиональных сотрудников. Образы и драйв событий притягивают внимание зрителей, заставляя проникаться личными судьбами и тяжелой работой героев.

«Склифосовский»

Восемь сезонов, стартовал в 2012 году, рейтинг IMDb: 6.40, 12+

Сюжет. Действие сериала разворачивается в стенах главного института скорой помощи имени Склифософского. В центре истории – непростые личные и профессиональные отношения хирурга Олега Брагина, блестящего врача, умного, жесткого и харизматичного, но давно отчаявшегося найти в жизни что-то настоящее, кроме работы.

Герои. Главного героя, врача Брагина сыграл актер Максим Аверин. В роли его начальницы и любимой женщины Ларисы — Ольга Красько. После первого сезона расстановка главных героев меняется, Лариса погибает, появляются новые ключевые персонажи. Это, например, нейрохирург Марина Нарочинская в исполнении Марии Куликовой, которая становится неотъемлемым персонажем сериала с третьего сезона.

«Тест на беременность»

Два сезона, стартовал в 2014 году, рейтинг IMDb: 7.70, 16+

Сюжет. В экспериментальный научно-медицинский центр приходит новая заведующая акушерским отделением – молодая и талантливая Наталья Бахметьева. Она вызывает бурю эмоций у своих новых коллег. Бахметьева одновременно восхищает их своим профессионализмом и возмущает жестким характером. У девушки появляется много поклонников и злопыхателей, в круговороте интриг она будет спасать жизни роженицам и детям, разбираясь со своими личными проблемами.

Герои. Роль Натальи Бахметьевой исполнила Светлана Иванова. Хрупкая и милая актриса показала на экране стальной характер. Также главные роли исполнили Кирилл Гребенщиков, Данила Дунаев, Анна Каменкова, Александр Яцко, Лянка Грыу.

«Филатов»

Один сезон, стартовал в 2019 году, рейтинг IMDb: 5.60, 16+

Сюжет. Самый свежий сериал про врача-гинеколога. Филатова — первоклассного гинеколога, любимца женщин, но при этом верного семьянина — внезапно бросает жена. Пытаясь заполнить пустоту, возникшую с её уходом, Филатов начинает искать себе новую любовь. Но чем больше он узнаёт женщин, тем больше понимает, что его жена абсолютно идеальна и её во что бы то ни стало надо вернуть.

Герои. Главный герой доктор Филатов в исполнении Федора Бондарчука. Его партнерши по кадру — Олеся Судзиловская, Мария Аронова, Александра Власова. В «Филатове» сюжет не столько о сложных диагнозах и лечении пациентов, сколько об управлении и структуре медицинского центра. Зрителям показывают, как разлад в управлении медцентра может повлиять на качество услуг.

«Доктор Рихтер»

Три сезона, стартовал в 2017 году, рейтинг IMDb: 3.60, 16+

Сюжет. «Доктор Рихтер» — официальная адаптация американского сериала «Доктор Хаус». Действие отечественной версии происходит в городской клинической больнице № 100. Заведующий лечебно-диагностическим отделением Андрей Рихтер вместе с командой расследует сложные медицинские случаи, с которыми не справились другие врачи. Гения своего дела интересуют только самые сложные и запутанные случаи – медицинские головоломки.

Герои. Роль Рихтера досталась актеру Алексею Серебрякову, главврача Елизавету Никольскую сыграла Анна Михалкова, также в актерском составе задействованы Павел Чинарев, Полина Чернышева, Виталий Хаев. Низкий рейтинг легко объяснить — зрители, смотревшие «Доктора Хауса» не могут перестроиться на российских актеров, и в сравнении с американской версией сериал смотрится тускловато.

«Самара»

Два сезона, стартовал в 2012 году, рейтинг IMDb: 7.40, 16+

Сюжет. Главный герой сериала – врач «Скорой помощи» Олег Самарин. Он постоянно спорит с начальством, отпускает шуточки в адрес коллег и пациентов, нарушает все правила и уставы, но Самаре все сходит с рук, ведь он хирург от Бога. Каждый день Самара со своей бригадой (фельдшером Леной и водителем Михалычем) помогает людям. Пациентами героев становятся самые разношерстые и даже загадочные персонажи, а у самого Самарина есть тайна, раскрытие которой грозит ему потерей любимой работы.

Герои. Бунтаря Самару играет Артур Смольянинов, его обаяние буквально притягивает к экрану. Также в сериале сыграли Ольга Арнтгольц, Леонид Громов, Дарья Повереннова, Михаил Химичев и другие.

«Лист ожидания»

Один сезон, стартовал в 2012 году, рейтинг IMDb: 6.90, 16+

Сюжет. Действие разворачивается в клинике трансплантологии Грохольского. Каждая серия – это отдельный рассказ о событиях в жизни медперсонала, главным в котором становится одаренный доктор Дмитрий Климов. Сотрудники клиники каждый день борются за жизнь сложнейших пациентов, оставив за порогом личные проблемы, которых предостаточно у каждого героя.

Герои. В роли Климова — Никита Салопин, его жену сыграла Дарья Волга, также его коллегами по сериалу стали Даниил Спиваковский, Леся Самаева, Федор Черных, Юрий Беляев, Олесь Кацион, Андрей Саминин, Анастасия Сердюк, Влад Чумак и доугие.

«Практика»

Два сезона, стартовал в 2014 году, рейтинг IMDb: 5.50, 12+

Сюжет. В центре сюжета хирурга Евгения Королева и заведующий больницы Илья Соколов, который недавно прибывает из Москвы. Новый начальник наводит в больнице свои порядки, и Жене непросто найти с ним общий язык. Несмотря на конфликт, Женя и Илья вынуждены работать бок о бок, вместе спасая жизни пациентов, постепенно сближаясь.

Герои. В роли Евгении Королевой — Ксения Лаврова-Глинка, а Илью Соколова сыграл Эльдар Лебедев. Также в «Практике» снялись Петр Баранчеев, Ольга Чудакова, Олег Шкловский, Иван Шибанов.