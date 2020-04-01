Office 365 получит новые имя и функции

Комплект программ Office 365 будет переименован в Microsoft 365, будет добавлен ряд новых функций и сервисов, например, Microsoft Family Safety позволит отслеживать местоположение родственников и контролировать время, проведенное за компьютером.

Подписки Microsoft 365 Personal («Персональный») и Microsoft 365 Family («Для Семьи») будут доступны по всему миру с 21 апреля, пишет издание CNews со ссылкой на представителей Microsoft.

Новым станет приложение Family Safety. Оно позволяет управлять экранным временем на ПК с Windows, смартфонах и планшетах Android, а также игровых консолях Xbox, с помощью установки лимитов на время использования гаджетов. В нем будет информация о местоположении родственников.

Набор инструментов Microsoft Editor поможет улучшить стиль текста. Сервис на основе искусственного интеллекта доступен в Word, Outlook, а также в виде расширения для браузеров Edge и Chrome.

Он поддерживает более 20 языков, включая русский, однако с некоторыми ограничениями. Новейшая функция «Перефразирование» (Rewrite Suggestions), подсказывающая, как сделать текст более убедительным или понятным, доступна только в английском языке.

Репетитор речи Presenter Coach, встроенный в Powerpoint, поможет сделать речь более эмоционально окрашенной, а также поправит грамматические ошибки. В Excel появится функция Money для управления финансами, отслеживания и анализа расходов.

Действующие подписчики сохранят приложения Office для компьютеров, 1 ТБ на человека в облачном хранилище Onedrive, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype.