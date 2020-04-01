Коронавирус заподозрили у годовалого ребенка в Бурятии

Коронавирусную инфекцию заподозрили у годовалого ребенка в Бурятии. Всего с подверженным диагнозом и с подозрением на COVID-19 в регионе находится шесть детей, сообщила журналистам в среду замруководителя республиканского Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Математика болезни: 20 дней на полное заражение мегаполиса

У троих детей лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, еще у троих — предварительный положительный результат. Министр здравоохранения республики Евгения Лудупова отметила, что все дети легко переносят болезнь.

«Условно их можно отнести к носителям. В зоне риска пациенты старшего возраста и люди, имеющие хронические заболевания», — цитирует ТРК «АригУс» Лудупову.

По данным на утро среды, в Бурятии зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Круг их контактных лиц составляет 956 человек, все лабораторно обследованы. У пяти человек имеется подозрение на наличие инфекции. Анализы направлены в Новосибирск. Продолжаются дезинфекционные мероприятия.