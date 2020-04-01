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Роспотребнадзор ввел дистанцию между россиянами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россиян обязали соблюдать дистанцию не менее метра в общественных местах и транспорте, это прописано в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации, он вступил в силу с момента публикации.

«Гражданам соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1 метра в том числе в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в пункте 6 постановления.

Большинство регионов России ввели обязательный режим самоизоляции. Он запрещает выходить на улицу, кроме как за получением срочной медицинской помощи, за продуктами, в аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой.

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