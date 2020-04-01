Иркутские Зады вошли в топ самых смешных названий

Деревня Зады в Иркутской области вошла в топ-10 самых смешных названий в России, сообщила пресс-служба портала ТурСтат.

Портал ТурСтат представил рейтинг самых веселых и смешных имен деревень, сел и хуторов в России. Список подготовлен к 1 апреля, Дню смеха.

В первую десятку самых веселых и смешных имен населенных пунктов России входят хутор Веселая Жизнь из Краснодарского края, Балдейка из Удмуртии, Бодуны из Смоленской области, Жадины из Новгородской и Лох из Саратовской области.

На шестом месте оказалась деревня Зады из Иркутской области, Пуково из Тверской, Попки из Псковской области, Хохотуй из Забайкальского края и Хренище из Воронежской области. Рейтинг представлен по данным исследования отзывов в интернете.