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Шведская биатлонистка встретила медведя во время тренировки

Источник:
Sibnet.ru
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Шведская биатлонистка Стина Нильссон встретила дикого медведя во время тренировки в лесу, сообщила она в Instagram.

«Я сегодня видела медведя! Это настоящее безумие! К сожалению, моей маленькой винтовки не было со мной. Хотя, пожалуй, я все равно бы промахнулась. Вернуться и сделать это фото было рискованно!» – написала Нильссон под селфи на фоне медвежьих лап.

Нильссон — олимпийская чемпионка в лыжных гонках. В марте 26-летняя спортсменка объявила, что переходит в биатлон.

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Топ комментариев

fermer22

Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...

corrector

А нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Иркут 69

Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.