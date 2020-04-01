Шведская биатлонистка встретила медведя во время тренировки

Шведская биатлонистка Стина Нильссон встретила дикого медведя во время тренировки в лесу, сообщила она в Instagram.

«Я сегодня видела медведя! Это настоящее безумие! К сожалению, моей маленькой винтовки не было со мной. Хотя, пожалуй, я все равно бы промахнулась. Вернуться и сделать это фото было рискованно!» – написала Нильссон под селфи на фоне медвежьих лап.

Нильссон — олимпийская чемпионка в лыжных гонках. В марте 26-летняя спортсменка объявила, что переходит в биатлон.