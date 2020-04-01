Шведская биатлонистка встретила медведя во время тренировки

Шведская биатлонистка Стина Нильссон встретила дикого медведя во время тренировки в лесу, сообщила она в Instagram.
«Я сегодня видела медведя! Это настоящее безумие! К сожалению, моей маленькой винтовки не было со мной. Хотя, пожалуй, я все равно бы промахнулась. Вернуться и сделать это фото было рискованно!» – написала Нильссон под селфи на фоне медвежьих лап.
Нильссон — олимпийская чемпионка в лыжных гонках. В марте 26-летняя спортсменка объявила, что переходит в биатлон.
fermer22Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...
correctorА нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?
УдавиковС населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.
Иркут 69Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍
Archangel3339В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.