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Мэрия Новосибирска опровергла фейк о выдаче наборов для самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Новосибирска в среду получили сообщения, что в администрации Октябрьского района будут выдавать наборы для самоизоляции, куда входит мыло и спирт. Эта информация не соответствует действительности, сообщил пресс-центр мэрии.

Жители Новосибирской области в среду получили в мессенджерах сообщения, что в администрации Октябрьского района будут раздавать наборы для самоизоляции, и что любой желающий может их получить. Сотрудники мэрии предупреждают — это ложная информация.

«Уважаемые коллеги! Рассылка в мессенджерах информации о выдачи "наборов для борьбы с коронавирусом" в администрации Октябрьского района города Новосибирска не соответствует действительности. Выдача подобных наборов не осуществляется», — сообщили в мэрии.

Во вторник, стало известно, что полицейские Кузбасса разыскали жительницу Новокузнецка, которая в соцсети утверждала, что в одной из городских больниц умер пациент от коронавируса. Ей грозит штраф до 100ттысяч рублей.

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