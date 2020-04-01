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Сибиряки попросили Путина забрать их из Таиланда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители Иркутской и Новосибирской областей, улетевшие на отдых в Таиланд, не могут выбраться в Россию. Они записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть их на родину.

«Мы просим вас как президента, руководителя нашей страны разрешить россиянам вылет на родину. Сегодня, 31 марта, мы стали заложниками ситуации. Несколько рейсов — Новосибирск (164 человека) и Иркутск (300 человек) не могут вылететь на родину», — говорится в видеообращении в паблике «Инцидент Иркутск» во «ВКонтакте».

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Застрявшие в Таиланде россияне. Пояснили, что все дело в ограничениях на въезд в РФ. Так. По словам автора обращения, сейчас в Москву могут прилетать 500 человек за 24 часа, а во все другие регионы только 200 человек.

«То есть на всю страну всего один борт в день. Будучи на чужбине мы осознаем всю опасность, которую представляет коронавирус и по возвращению покажем всем гражданам, как надо вести себя», — пообещали отдыхающие.

Они заверили, что готовы самоизолироваться и не контактировать с окружающим миром. «Мы очень хотим вернуться свою страну. Пожалуйста сделайте это возможным», — попросили они.

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