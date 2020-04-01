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Создана жидкость для уничтожения коронавируса

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2, установку сконструировали в Сколково.

Российские ученые из Сколково создали установку, с помощью которой можно преобразовать обычную воду таким образом, чтобы она стала смертельным оружием для мелких биологических объектов: грибков, бактерий и вирусов, пишут «Известия» со ссылкой на разработчиков.

Технология заключается в производстве холодной плазмы — газа из заряженных и незаряженных частиц, который поступает в обычную воду, после чего атомы теряют часть электронов и в итоге уже не могут соединиться в молекулу H2O. Следствием указанного процесса является появление различных форм кислорода и водорода, которые повреждают клетки вирусов.

Также в жидкости, названной «Магнарил». можно увеличить количество хлорноватистой кислоты, препятствующей размножению коронавируса, просто добавив поваренную соль. Цена жидкости будет небольшой — около 100 рублей за тысячу литров.

Применять жидкость можно для обработки медицинских масок, разнообразных поверхностей, а также для распыления в воздухе.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, комментируя разработку ученых, заявил, что методика получения такой воды с дезинфекционными свойствами в принципе перспективна. Однако он указал, что технология требует ряда доработок.

«Также необходимо проверить действие такой воды именно на вирусах, которые имеют липидную оболочку. К ним относится и коронавирус», — добавил ученый.

Тема: Распространение коронавируса
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