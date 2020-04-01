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Евровидение-2020 пройдет в новом формате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: M&M Production

Организаторы Евровидения сообщили, что мероприятие в 2020 году состоится несмотря на карантин, но пройдет в другом формате, регламент шоу описан на официальном сайте Европейского вещательного союза.

Шоу пройдет 16 мая в Роттердаме и будет транслироваться по ТВ. В эфире появятся представители-музыканты из 41 страны, заявленные на конкурс в 2020 году. Кроме них в концерте примут участие и другие звезды. Вести шоу будут голландские ведущие — Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли (Евровидение 1998 и 2007) и Ян Смит.

«Шоу также намеревается объединить артистов 2020 года из стран по всей Европе, чтобы исполнить хит прошлогоднего Евровидения с тем, чтобы объединиться в такой трудной ситуации, которая сейчас сложилась», — говорится в сообщении ЕВС.

Пока остается неизвестным, как будет проходить трансляция Евровидения в России, и будет ли принимать в нем участие группа Little Big.

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Топ комментариев

fermer22

Слов нет просто... А у нас в населенном пункте в аптеке масок нет, почему нам хотя бы в аптеку не завезти...

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.

corrector

А нам самолет с масками ? Что американцы из марли шить не умеют ?

Иркут 69

Детский сад... 😀Послать за тридевять земель ероплан с марлей. Действительно, мило 👍