Евровидение-2020 пройдет в новом формате

Организаторы Евровидения сообщили, что мероприятие в 2020 году состоится несмотря на карантин, но пройдет в другом формате, регламент шоу описан на официальном сайте Европейского вещательного союза.

Шоу пройдет 16 мая в Роттердаме и будет транслироваться по ТВ. В эфире появятся представители-музыканты из 41 страны, заявленные на конкурс в 2020 году. Кроме них в концерте примут участие и другие звезды. Вести шоу будут голландские ведущие — Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли (Евровидение 1998 и 2007) и Ян Смит.

«Шоу также намеревается объединить артистов 2020 года из стран по всей Европе, чтобы исполнить хит прошлогоднего Евровидения с тем, чтобы объединиться в такой трудной ситуации, которая сейчас сложилась», — говорится в сообщении ЕВС.

Пока остается неизвестным, как будет проходить трансляция Евровидения в России, и будет ли принимать в нем участие группа Little Big.