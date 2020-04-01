Новосибирские власти увеличили пособие по безработице

Максимальный размер пособия в Новосибирской области в апреле увеличат до уровня минимального размера оплаты труда – 14 ,5 тысячи рублей. Раньше максимальный размер выплат безработным составлял 9,6 тысячи, сообщила пресс-служба регионального правительства.

По поручению президента РФ Владимира Путина усилена поддержка граждан, которые остались без работы. Раньше максимальный размер пособия по безработице был ниже уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда.

Постановлением правительства России от 27 марта установлен максимальный размер пособия по безработице – 12,1 тысячи рублей. Для Новосибирской области он равен 14,5 тысячи рублей в месяц. Но порядок определения пособия остается прежним.

На максимальное пособие имеют право граждане, отработавшие не менее 26 календарных недель до даты обращения в центр занятости населения (6,5 месяца), признанные безработными и представившие справку о среднем заработке за последние три месяца до увольнения. Им установят пособие в процентном отношении к их среднемесячному заработку, но не более 14,5 тысячи рублей в месяц.

Пособие будет выплачиваться в течение шести месяцев, а гражданам предпенсионного возраста – в течение года. Ранее не работавшие, имевшие перерыв в работе более полугода, уволенные за нарушение трудовой дисциплины, прекратившие предпринимательскую деятельность, в случае обращения в центр занятости населения и признания их безработными будут получать минимальное пособие по безработице в размере 1,8 тысячи рублей в течение трех месяцев.