Правила прохождения техосмотра упростили

Госдума освободила от техосмотра автомобили, которые эксплуатируются меньше четырех лет. Также депутаты отложили реформу, которая предполагала обязательную фиксацию процесса на фото.

Поправки о техосмотре были приняты в рамках комплексного законопроекта, который наделил российское правительство дополнительными полномочиями из-за эпидемии коронавируса.

Теперь новые авто будут проходить техосмотр через четыре года после покупки. Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, должны проходить техосмотр каждые два года, а машины старше десяти лет — ежегодно.

Машины, которые используют как такси, должны проходить техосмотр ежегодно, если прошло не более пяти лет с даты выпуска. Далее надо проводить технический осмотр раз в полгода.

Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет. Полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет.

Реформа техосмотра, которая предполагает обязательную фотофиксацию процесса, и вступление в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без действующей диагностической карты отклажываются. Соответствующий законопроект был принят еще в мае 2019 года. Планировалось, что он вступит в силу с 8 июня 2020 года.