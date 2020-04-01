НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Правила прохождения техосмотра упростили

Источник:
Sibnet.ru
343 4
Фото: © Sibnet.ru

Госдума освободила от техосмотра автомобили, которые эксплуатируются меньше четырех лет. Также депутаты отложили реформу, которая предполагала обязательную фиксацию процесса на фото.

Поправки о техосмотре были приняты в рамках комплексного законопроекта, который наделил российское правительство дополнительными полномочиями из-за эпидемии коронавируса.

Теперь новые авто будут проходить техосмотр через четыре года после покупки. Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, должны проходить техосмотр каждые два года, а машины старше десяти лет — ежегодно.

Машины, которые используют как такси, должны проходить техосмотр ежегодно, если прошло не более пяти лет с даты выпуска. Далее надо проводить технический осмотр раз в полгода.

Согласно прежнему порядку, проходить техосмотр каждые два года должны были легковые автомобили в возрасте от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет. Полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет.

Реформа техосмотра, которая предполагает обязательную фотофиксацию процесса, и вступление в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без действующей диагностической карты отклажываются. Соответствующий законопроект был принят еще в мае 2019 года. Планировалось, что он вступит в силу с 8 июня 2020 года.

Еще по теме
Красноярец на снегоходе по асфальту уходил от погони ДПС. ВИДЕО
ГИБДД объявила в розыск десятки тысяч авто
ГИБДД отменит один штраф из-за коронавируса
Камеры ГИБДД зафиксируют использование телефона за рулем
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Полтысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
•
Правила прохождения техосмотра упростили
•
Главврач Коммунарки заразился коронавирусом
•
Госдума приняла закон, легализующий самоизоляцию
Подробности
•
Принудительная самоизоляция: какие чрезвычайные режимы бывают
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Как это работает
•
Управляемость и долговечность: как выбрать летние шины
•
Уроки онлайн: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Математика болезни: 20 дней на полное заражение мегаполиса
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские власти увеличили пособие по безработице
Сибирь 01.04.2020 11:30
Ситуация с коронавирусом ухудшилась в Омской области
Сибирь 01.04.2020 11:16
Дефицит осадков спрогнозировали для Восточной Сибири
Сибирь 01.04.2020 11:05
Путешественница привезла коронавирус из Италии в Новосибирск
Сибирь 01.04.2020 10:44
Самое популярное
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
32510
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
11684
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
8560
Китай назвал главную ошибку итальянских врачей
8242
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Полтысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
•
Правила прохождения техосмотра упростили
•
Главврач Коммунарки заразился коронавирусом
•
Госдума приняла закон, легализующий самоизоляцию
Подробности
•
Принудительная самоизоляция: какие чрезвычайные режимы бывают
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Уроки онлайн: как работает «Ростелеком Лицей»
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.

Uynachalnica

ЦитатаСкажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то,...

ponhik78

Не исправимые люди! Звонить собрался Трамп, а просить почему то будет Путин)))

ponhik78

Да какой он американец? Местный, доморощенный)))