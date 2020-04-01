Количество больных коронавирусом в Бурятии выросло до 25 человек

Количество больных коронавирусной инфекцией в Бурятии выросло до 25 человек, еще у пяти человек имеется подозрение на наличие COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава Бурятии.

По данным на утро среды, в Бурятии зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-19. Круг их контактных лиц составляет 821 человек, все обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции, анализы направлены в Новосибирск.

Всего в стационаре инфекционной больницы находится 70 человек. За весь период госпитализировано 109 больных с респираторными симптомами. Все лабораторно обследованы. По месту жительства наблюдается более 1,7 тысячи пациентов.

В России по данным на утро среды зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране зарегистрировано 501 случай заражения коронавирусом.