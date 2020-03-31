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Гонщиков «Формулы-1» хотели специально заразить коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Команда «Формулы-1» «Ред Булл», в том числе гонщик Даниил Квят, должна была переболеть коронавирусом под контролем в специальном лагере, но опасный план запретили, заявил советник команды Хельмут Марко.

Идея принадлежала Марко. По его мнению, стоило организовать лагерь, где гонщиков заразили бы COVID-19, а они в результате получили иммунитет.

«Это было бы идеальным временем для заражения — у нас в команде только молодые и сильные люди с действительно хорошим здоровьем. Таким образом, гонщики были бы во всеоружии перед началом сезона, который, вероятно, будет очень трудным», — цитирует Марко The Sun.

Руководство «Ред Булл» отклонило идею советника. Гонщики Макс Ферстаппен, Алекс Албон, Пьер Гасли и Даниил Квят (последние двое выступают за «Альфа Таури» — фарм-команду «Ред Булл») находятся в своих домах.

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» отложили как минимум до конца мая из-за пандемии COVID-19.

Тема: Распространение коронавируса
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