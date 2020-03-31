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Большинство краш-тестов Lada стали виртуальными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Большинство краш-тестов автомобилей Lada, проводимых на АвтоВАЗе, проходят в виртуальной реальности, сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«Специалисты предприятия рассчитывают на компьютерах такие аспекты конструкции автомобиля, как аэродинамика, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова. Виртуально проводится 75–80% краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — сказал Евтушенко в интервью РИА Новости.

АвтоВАЗ перестал тестировать новые автомобили на уличном полигоне, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.

Автомобиль после сборки обкатывается на роликовых стендах, в разных режимах и на разных скоростях, мотор также проходит обкатку — холодную и горячую.

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Топ комментариев

Saw77

ну вот, и это только начало "коронации"....

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.

rastafaray

Лишь бы в России без ошыбок получилось, а то вон с последним изолирующим указом всё печально, изоленты...

nicollaich

Мдяяя... Прочёл и задумался: не грозит ли нам судьба Европы? Наша власть либеральна не в меру.