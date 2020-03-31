Большинство краш-тестов Lada стали виртуальными

Большинство краш-тестов автомобилей Lada, проводимых на АвтоВАЗе, проходят в виртуальной реальности, сообщил исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«Специалисты предприятия рассчитывают на компьютерах такие аспекты конструкции автомобиля, как аэродинамика, безопасность, акустика, жесткость и долговечность кузова. Виртуально проводится 75–80% краш-тестов, и результаты испытаний всегда подтверждают полученные расчеты», — сказал Евтушенко в интервью РИА Новости.

АвтоВАЗ перестал тестировать новые автомобили на уличном полигоне, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.

Автомобиль после сборки обкатывается на роликовых стендах, в разных режимах и на разных скоростях, мотор также проходит обкатку — холодную и горячую.