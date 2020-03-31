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Название истребителя Су-57 объяснили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Цифры 57 в названии истребителя пятого поколения Су-57 носят скрытый смысл, их значение объяснила Объединенная авиастроительная корпорация, создатель самолета.

«"Су" взято, естественно, от разработчика и производителя — компании "Сухой". Номер 57 тоже носит свой скрытый смысл: 5 — это пятое поколение отечественных истребителей, а цифра 7 — счастливая для "суховцев", демонстрировала связь с лучшим отечественным истребителем предыдущего, четвертого поколения — Су-27», — говорится в статье «Су-57 – 10 лет в небе», опубликованной в корпоративном журнале ОАК «Горизонты».

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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