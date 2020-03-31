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Huawei P40 Pro установил рекорд в тесте камер

Источник:
Dxomark.com
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Фото: © Huawei

Представленный смартфон Huawei P40 Pro показал выдающийся результат в тестах камеры, проведенных экспертами профильного издания DxOMark.

Специалисты сделали множество фотографий в разных режимах, после чего отметили очень широкий динамический диапазон, хорошую детализацию, точный и быстрый автофокус при любом освещении, хороший баланс между деталями и шумами.

Что касается видео, то эксперты высоко оценили стабилизацию, цветопередачу при любых условиях освещения и динамический диапазон. Также они остались довольны работой автофокуса.

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Если оценивать минусы, то временами на фотографиях были замечены неточный баланс белого и некорректная цветопередача, а также небольшое недоэкспонирование при ярком освещении, потеря мелких деталей на лицах и сильный хроматический шум в ночном режиме.

Минусы видео заключаются в дополнительном шуме в текстурах при слабом освещении, скачки в резкости между кадрами и неточный баланс белого при съемке в помещении с лампами накаливания.

Однако общая оценка позволила Huawei P40 Pro занять первой место в рейтинге смартфонов с лучшими камерами. Аппарат набрал 128 баллов и на четыре очка опередил предыдущих лидеров — смартфоны Oppo Find X2 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro.

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Топ комментариев

Saw77

ну вот, и это только начало "коронации"....

Удавиков

С населения потом все расходы компенсируют, элементарных масок в аптеках нет, зато иностранцам всё вывозят.

Archangel3339

В Заб.край маски и антисептики бы ещё прислали... а то ведь нигде нет уже как месяц.

rastafaray

Лишь бы в России без ошыбок получилось, а то вон с последним изолирующим указом всё печально, изоленты...

nicollaich

Мдяяя... Прочёл и задумался: не грозит ли нам судьба Европы? Наша власть либеральна не в меру.