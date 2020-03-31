Главврач Коммунарки заразился коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подхватил коронавирус. Сам медик отказался комментировать эту информацию, заявив, что работает.

О том, что у Проценко диагностирован коронавирус, сообщил канал «Россия 24» со ссылкой на медиков клиники. По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и будет проходить лечение в своей больнице.

Проценко заявил изданию «Подъём», что не намерен подробно комментировать ситуацию, поскольку занят своими должностными обязанностями.

«Я работаю», — цитирует «Подъём» Проценко.

Врач писал в Facebook, что в Коммунарке сейчас лечатся 314 человек, у 59 подтвержден COVID-19, у 127 он вероятен.

24 марта главврач проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся COVID-19.