Главврач Коммунарки заразился коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подхватил коронавирус. Сам медик отказался комментировать эту информацию, заявив, что работает.
О том, что у Проценко диагностирован коронавирус, сообщил канал «Россия 24» со ссылкой на медиков клиники. По словам врачей, он чувствует себя удовлетворительно и будет проходить лечение в своей больнице.
Проценко заявил изданию «Подъём», что не намерен подробно комментировать ситуацию, поскольку занят своими должностными обязанностями.
«Я работаю», — цитирует «Подъём» Проценко.
Врач писал в Facebook, что в Коммунарке сейчас лечатся 314 человек, у 59 подтвержден COVID-19, у 127 он вероятен.
24 марта главврач проводил для президента России Владимира Путина экскурсию по инфекционной больнице в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся COVID-19.