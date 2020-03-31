Горный Алтай присоединился к режиму самоизоляции

Республика Алтай присоединилась к регионам с самоизоляцией для всех, с 20:00 часов 31 марта жителям нельзя будет выходить из дома, заявил глава региона Олег Хорохордин.

Аналогичный режим объявлен почти во всех регионах Сибири.

«С 20:00 часов 31 марта в Республике Алтай вводится режим самоизоляции. Он продлится до 5 апреля, а для лиц старше 65 лет – до 14 апреля включительно. Эта мера уже введена во многих регионах России, поскольку является эффективным способом противодействия распространению вируса», – сказал в видеообращении Олег Хорохордин.

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Он добавил, что в условиях режима самоизоляции жители не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, которая не приостановлена, к ближайшему продовольственному магазину, к мусорным контейнерам.

Также разрешается выгул собак не далее 100 метров от дома. В общественных местах и общественном транспорте следует соблюдать режим социального дистанцирования – не приближаться к другому человеку ближе, чем на 1,5 метра.

Ограничения не распространяются на медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, Роспотребнадзора, всех, кто обеспечивает охрану общественного порядка, защиту жизни, здоровья, безопасности жителей региона.

При этом он подчеркнул, что граница региона полностью не закрывается, однако въезд ограничивается закрытием туристических баз и усилением контроля въезжающих транспортных средств на дорогах республики.

«Я призываю всех жителей Республики Алтай к пониманию и терпению. Ситуация серьезная, но не стоит поддаваться панике. Мы принимаем все необходимые меры, контролируем ситуацию и работаем на упреждение. Прошу каждого из вас оставаться дома, выходить только по самым неотложным делам, свести к минимуму все контакты, строго соблюдать режим самоизоляции, правила личной гигиены и обязательно следить за своим здоровьем!» – сказал губернатор.

По состоянию на вечер 31 марта, Республика Алтай и Тува остаются единственными регионами Сибири, где пока не зарегистрирован коронавирус. За все время в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах, последние 500 случаев – за последние сутки. Погибло 17 человек, выздоровел — 121.