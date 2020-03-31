Россия создала высокоточный тест для выявления коронавируса

Ученые Роспотребнадзора разработали новый тест для выявления коронавирусной инфекции, который не дает ложно-положительной реакции, сообщила пресс-служба ведомства.

Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности. Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для использования на территории России.

«Тест позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Массовое (рутинное) тестирование — один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции. Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их.

По данным на 31 марта, в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. Скончались 17 человек, выздоровел — 121.