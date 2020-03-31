Первые профессиональные фото барса получили на Алтае

Первые в России профессиональные кадры редчайшего хищника – снежного барса в дикой природе получил сотрудник Сайлюгемского нацпарка.

Во время второго этапа учёта снежного барса в кластере Сайлюгем научный сотрудник Алексей Кужлеков сфотографировал снежного барса с расстояния 20 метров. Он вновь встретил пару, которую обнаружил несколько дней назад. Снять самца на фотокамеру в прошлый раз не позволила аппаратура: на холоде сели батарейки. В следующий раз повезло больше.

«Внезапно из-за скалы на меня вышла самка снежного барса. Мы встретились взглядами практически в упор. Я остановился, как вкопанный, боясь её спугнуть. Несколько секунд мы рассматривали друг друга. Я осторожно поднял фотокамеру и начал снимать. Конечно, понимал, что происходит что-то невероятное: за три дня четыре раза увидеть ирбиса, снять фото и видео – это даже больше, о чем я мечтал почти 10 лет», – цитирует ученого пресс-служба парка.

Фотосессия снежного барса длилась несколько минут, пока самка разглядывала исследователя. Как и в прошлый раз, самец предпочел не позировать на камеру и наблюдал за происходящим с соседней скалы.

Как отмечают эксперты по снежному барсу из Монголии, у алтайских ирбисов затянулся период гона: у монгольских ирбисов он уже завершился. Благодаря этой запоздавшей паре ученым удалось получить фото и видео снежного барса крупным планом, первые профессиональные снимки в истории изучения снежного барса в России. Какие именно особи на кадрах, исследователи определят позже по базе данных.

В Сайлюгемском национальном парке завершился второй этап полномасштабного учета численности редкого хищника. В этом году из-за высокого снежного покрова в высокогорье мониторинг будет проходить в три этапа. Исследователи планируют продолжить учет ирбиса в начале апреля на Курайском и Южно-Чуйском хребтах.