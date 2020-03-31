Въезд в Новосибирскую область закрыли до 5 апреля

Режим самоизоляции, который включает ограничение на въезд в Новосибирскую область, продлится до 5 апреля, сообщает правительство региона.

Постановлением Губернатора Новосибирской области были приняты дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

«Гражданам, находящимся на территории Новосибирской области, предписывается соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров — социальное дистанцирование. В том числе в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — подчеркнул Андрей Травников.

Нельзя покидать дом, кроме случаев обращения за помощью, поездок на работу и обратно (если работодатель имеет разрешение), похода в магазин за продуктами, выгула собак, выноса мусора. Ограничения не касаются служб спасения и подобных организаций.

Все перечисленные лица должны иметь при себе служебное удостоверение либо документ, выданный работодателем, свидетельствующий о привлечении их к работе. Введённые дополнительные меры действуют до 24.00 5 апреля.

Согласно постановлению ГУ МВД по Новосибирской области и Росгвардия должны будут обеспечить выполнение данных мер. В документе не указано, как именно это будет реализовано.