Полсотни новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 500 и сейчас составляет 2 337 человек, сообщил оперативный штаб.

За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек. За весь период выписан 121 человек.

Зафиксировано восемь новых летальных случаев. Пять — в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенская областях. За весь период зафиксировано 17 смертей.

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 387 — до 1 613 человек.