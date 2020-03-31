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Полсотни новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 500 и сейчас составляет 2 337 человек, сообщил оперативный штаб.

За сутки выписаны по выздоровлению 55 человек. За весь период выписан 121 человек.

Зафиксировано восемь новых летальных случаев. Пять — в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенская областях. За весь период зафиксировано 17 смертей.

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 387 — до 1 613 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!

DYNAMO7294

В нормальных странах деньги людям начисляют на время пандемии! И только в путинской России повышают старые,...

Saw77

ну вот, и это только начало "коронации"....