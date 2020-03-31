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Коронавирус не повлиял на сроки весеннего призыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в РФ 135 тысяч человек с 1 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих… призыву на военную службу, в количестве 135 тысяч человек», — говорится в указе.

Прошлой весной в ряды российской армии было также призвано 135 тысяч человек. Документом также предписано «осуществить <…> увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек».

Кремль изучал вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что призывники пройдут обязательный двухнедельных карантин после прибытия в воинские части.

По данным на 31 марта, в России зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. Скончались 17 человек, выздоровел — 121.

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