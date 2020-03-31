Полицейский-браконьер в Хакасии выкинул из машины женщину-егеря

Полицейский без разрешения на охоту после задержания выкинул из машины женщину-инспектора и скрылся, сообщает пресс-служба Минприроды Республики.

Инцидент произошел в октябре 2018 года на территории общедоступных охотничьих угодий Боградского района. При осуществлении рейдового мероприятия инспекторы остановили автомобиль, в котором находилось три человека.

У двух пассажиров все документы были в порядке, однако третий мужчина с ружьем не имел при себе разрешения на охоту. Инспекторы поместили оружие в служебную машину для осмотра и описания, а также для составления протокола и изъятия.

Нарушитель, попросив одного из своих попутчиков мешать вести видеосъемку, фактически выбросил из служебного автомобиля инспектора-женщину, схватив ее за руку, забрал свой карабин и скрылся в неизвестном направлении.

У пострадавшей диагностированы ушиб правого плечевого сустава, ушиб левого плеча и левой кисти. Браконьер на тот момент был действующим сотрудником органов внутренних дел.

Решением суда нарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 сттатьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч руб.