Трамп заявил о «большом самолете» с медпомощью из России

Россия прислала в США «большой самолет с медицинскими принадлежностями», заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме.

«Должен сказать, что у нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило. Другие страны посылали нам много, я был приятно удивлен», — цитирует Трампа РИА Новости.

Российская сторона пока никак не комментировала эту информацию. В понедельник Трамп звонил президенту России Владимиру Путину. Разговор был продолжительным.

По данным сайта Wordometr на 31 марта, в США подтверждены более 164 тысяч случаев заражения коронавирусом, это первое место в мире. Более 3 тысяч скончались.