Ремастер скандальной Call of Duty: Modern Warfare 2 вышел в Германии

Activision выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 со скандальной миссией «Не слова по-русски» без анонсов для консоли PlayStation 4.

Затем страница была удалена, но ряд игроков в Германии написали в Twitter, что успели заплатить 25 евро, смогли скачать шутер и запустить его. В игре осталась скандальная миссия «Ни слова по-русски», во время которой персонажи убивают мирных граждан в московском аэропорту.

BREAKING: PlayStation Store Germany has LEAKED the Modern Warfare 2 Campaign Remastered TRAILER + SCREENSHOTS https://t.co/UTbj8tAT5t pic.twitter.com/Xcfe9ko5qB — Call of Duty News (@charlieINTEL) March 30, 2020

В оригинале игры эту миссию вырезали из РС-версии Modern Warfare 2. Издания игры для консолей не вышли в России, но были доступны в других странах СНГ с миссией в комплекте.

Пока неизвестно, будет ли миссия «Ни слова по-русски» в российском издании Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

Оригинальная Modern Warfare 2 вышла в 2009 году и попала в книгу рекордов Гиннесса за самый успешный запуск в индустрии развлечений.