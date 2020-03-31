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Ремастер скандальной Call of Duty: Modern Warfare 2 вышел в Германии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © twitter.com/charlieINTEL

Activision выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 со скандальной миссией «Не слова по-русски» без анонсов для консоли PlayStation 4.

Затем страница была удалена, но ряд игроков в Германии написали в Twitter, что успели заплатить 25 евро, смогли скачать шутер и запустить его. В игре осталась скандальная миссия «Ни слова по-русски», во время которой персонажи убивают мирных граждан в московском аэропорту.


В оригинале игры эту миссию вырезали из РС-версии Modern Warfare 2. Издания игры для консолей не вышли в России, но были доступны в других странах СНГ с миссией в комплекте.

Пока неизвестно, будет ли миссия «Ни слова по-русски» в российском издании Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered.

Оригинальная Modern Warfare 2 вышла в 2009 году и попала в книгу рекордов Гиннесса за самый успешный запуск в индустрии развлечений.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!

DYNAMO7294

В нормальных странах деньги людям начисляют на время пандемии! И только в путинской России повышают старые,...

Saw77

ну вот, и это только начало "коронации"....