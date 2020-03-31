Две гостиницы Hilton построят в Омске

Две четырехзвездочных гостиницы Hilton построят в Омске к 2022 году, сообщил гендиректор агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

В Омске нет ни одной гостиницы класса «4 звезды», а это одно из условий Международной федерации хоккея (IIHF) для проведения матчей молодежного чемпионата мира, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.

«У нас появятся сразу две гостиницы Hilton. Проекты планируется реализовать к 2022 году», — сказал ТАССКовтун.

По его словам, одну гостиница на 200 номеров построят на проспекте Мира, вторую, на 120 номеров — на улице Щербанева. Проект первой гостиницы также включает ресторан и конгресс-холл, общая стоимость объекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Инвестиционная стоимость второго проекта — около 450 миллионов рублей.