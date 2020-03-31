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Две гостиницы Hilton построят в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: InSapphoWeTrust from Los Angeles, California, USA / CC BY-SA 2.0

Две четырехзвездочных гостиницы Hilton построят в Омске к 2022 году, сообщил гендиректор агентства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

В Омске нет ни одной гостиницы класса «4 звезды», а это одно из условий Международной федерации хоккея (IIHF) для проведения матчей молодежного чемпионата мира, который пройдет в 2023 году в Новосибирске и Омске.

«У нас появятся сразу две гостиницы Hilton. Проекты планируется реализовать к 2022 году», — сказал ТАССКовтун.

По его словам, одну гостиница на 200 номеров построят на проспекте Мира, вторую, на 120 номеров — на улице Щербанева. Проект первой гостиницы также включает ресторан и конгресс-холл, общая стоимость объекта оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Инвестиционная стоимость второго проекта — около 450 миллионов рублей.

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Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

all busy

Надо его поставить на борьбу с коронавирусом, он за что не возьмется все завалит, может и вирус тоже...

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!