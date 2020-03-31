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Женщина запостила фейк о смерти от COVID-19 в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Полицейские разыскали жительницу Новокузнецка, которая в соцсети утверждала, что в одной из городских больниц умер пациент от коронавируса, за размещение фейковой информации ей грозит штраф, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские мониторили интернет и обнаружили, что 33-летняя женщина на своей странице написала о смерти молодого человека от COVID-19. Эта информация не соответствовала действительности.

В отношении горожанки возбуждено дело по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), ей грозит штраф до 100 тысяч рублей.

«Я в соцсети написала фейковую информацию, что в Новокузнецке молодой парень умер от коронавируса. Я услышала такую информацию. Прошу извинения у граждан, поверивших в эту недостоверную информацию. Призываю не повторять моих ошибок», — сказала женщина в опубликованном полицией видео.

В Кузбассе в марте было выявлено три случая заражения коронавирусом. Два пациента уже выздоровели, состояние третьего незначительно улучшилось. Все они лечились в инфекционной больнице в Кемерове.

Тема: Распространение коронавируса
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Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

all busy

Надо его поставить на борьбу с коронавирусом, он за что не возьмется все завалит, может и вирус тоже...

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!