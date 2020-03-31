Женщина запостила фейк о смерти от COVID-19 в Кузбассе

Полицейские разыскали жительницу Новокузнецка, которая в соцсети утверждала, что в одной из городских больниц умер пациент от коронавируса, за размещение фейковой информации ей грозит штраф, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские мониторили интернет и обнаружили, что 33-летняя женщина на своей странице написала о смерти молодого человека от COVID-19. Эта информация не соответствовала действительности.

В отношении горожанки возбуждено дело по части 9 статьи 13. 15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), ей грозит штраф до 100 тысяч рублей.

«Я в соцсети написала фейковую информацию, что в Новокузнецке молодой парень умер от коронавируса. Я услышала такую информацию. Прошу извинения у граждан, поверивших в эту недостоверную информацию. Призываю не повторять моих ошибок», — сказала женщина в опубликованном полицией видео.

В Кузбассе в марте было выявлено три случая заражения коронавирусом. Два пациента уже выздоровели, состояние третьего незначительно улучшилось. Все они лечились в инфекционной больнице в Кемерове.