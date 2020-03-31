Красноярец на снегоходе по асфальту уходил от погони ДПС. ВИДЕО

Водитель снегохода уходил от погони инспекторов ДПС в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД России по региону.

Водитель снегохода «Тайга», проигнорировав законное требование сотрудника Госавтоинспекции об остановке, предпринял попытку скрыться. Полицейские остановили 35-летнего водителя с признаками опьянения.

Мужчина долго отказывался пройти в патрульный автомобиль для проведения процедуры освидетельствования, а с результатами прибора, который показал 0,85 промилле не согласился.

Инспекторы ДПС доставили водителя снегохода в районную больницу для прохождения нарушителем уже медицинского освидетельствования. А транспортное средство «Тайга» было помещено на специализированную стоянку.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрено лишение права управления на срок от 18 до 24 месяцев и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Административный материал в отношении нетрезвого водителя снегохода передан в суд.