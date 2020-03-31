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Дуэйн Джонсон сообщил о работе над второй частью фильма «Хоббс и Шоу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Актер Дуэйн Джонсон сообщил в своем Instagram, что фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» получит продолжение, и уже идет кое-какая работа в этом направлении.

«Сейчас мы разрабатываем следующий фильм, и я очень взволнован этим. Должны понять в каком направлении мы будем идти», — написал актер в комментариях в Instagram.

Вся работа над фильмом заключается в обсуждении будущего боевика, и официального подтверждения утвержденного проекта нет.

В спин-оффе «Форсажа» главными героями стали агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и преступник Декард Шоу (Джейсон Стейтем), бывшие враги объединились, чтобы противостоять новому злодею (Идрис Эльба) со сверхспособностями. Картина вышла в прокат летом 2019 года.

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Топ комментариев

Voland2

Да вся Сибирь будет ходит на работу, пока Москва будет прогуливать собачек...

Uynachalnica

Вместо того, чтобы отменять налоги, они новые придумывают!

serh155

Они вместо того чтоб нормальные законы создавать,они все делают,антинародное, себе побольше в карман

all busy

Надо его поставить на борьбу с коронавирусом, он за что не возьмется все завалит, может и вирус тоже...

Uynachalnica

Главное взять на карандаш. а там и 4% можно в 14 или 24 оформить!