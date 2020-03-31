Дуэйн Джонсон сообщил о работе над второй частью фильма «Хоббс и Шоу»

Актер Дуэйн Джонсон сообщил в своем Instagram, что фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» получит продолжение, и уже идет кое-какая работа в этом направлении.

«Сейчас мы разрабатываем следующий фильм, и я очень взволнован этим. Должны понять в каком направлении мы будем идти», — написал актер в комментариях в Instagram.

Вся работа над фильмом заключается в обсуждении будущего боевика, и официального подтверждения утвержденного проекта нет.

В спин-оффе «Форсажа» главными героями стали агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и преступник Декард Шоу (Джейсон Стейтем), бывшие враги объединились, чтобы противостоять новому злодею (Идрис Эльба) со сверхспособностями. Картина вышла в прокат летом 2019 года.